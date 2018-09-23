البيئة تستعرض دعم كفر الشيخ لتحسين منظومة النظافة بقيمة 63 مليون جنيه.. ومد المحافظة بـ39 معدة لتقليب السماد العضوي.. وتبدأ دراسة نقل مصنع سماد أسيوط خارج الكتلة السكنية

البيئة: دعم منظومة النظافة بكفر الشيخ بمعدات قيمتها 63 مليون جنيه

البيئة تبدأ دراسة نقل مصنع سماد أسيوط خارج الكتلة السكنية





قامت وزارة البيئة اليوم، باستعراض الدعم المقدم من الوزارة لمحافظة كفر الشيخ في مجال تحسين منظومة النظافة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار تطبيق منظومة إدارة المخلفات للمحافظات الأربع (كفر الشيخ - الغربية - قنا- أسيوط) التي تندرج ضمن المكون الاستثماري للبرنامج بوزارة البيئة.





والتقى وفد يضم ممثلي جهاز تنظيم ادارة المخلفات وممثلي البرنامج الوطني والدكتور محمد السحيمي استشاري البرنامج بالمحافظة بالدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ كإحدى الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.





واستعرض اللقاء دعم المحافظة خلال الشهر الحالي بنحو (12) معدة متنوعة والتي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة كإحدى الخطوات لبدء منظومة المخلفات الجديدة.





وقام جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة - والذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي وهيئة المعونة السويسرية - بدعم المحافظة خلال العامين السابقين 2016/2017 (المرحلة الأولى) بنحو (15) معدة متنوعة منها سيارات قلاب ولوادر بقيمة إجمالية تبلغ (12) مليون جنيه.





كما سيقوم البرنامج الوطني من خلال المرحلة الثانية والتي يتم تنفيذها خلال العام الحالي بدعم المحافظة بـ (39) معدة تشمل مقطورات وجرارات وماكينات لتقليب السماد العضوي ولوادر باستثمارات تصل إلى (63) مليون جنيه حيث تم تسليم (6) جرارات، و(6) رأس جرار خلال الشهر الحالي على أن يتم تسليم الباقي خلال الأيام القليلة القادمة، والمسيرة مستمرة لدعم باقي محافظات البرنامج للنهوض بمنظومة النظافة.





واستمرارا لمجهودات وزارة البيئة في مجال تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، تتضمن خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة سلسلة من الخطوات التنفيذية المستمرة لدعم المحافظات بهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة ساعيةً نحو بيئة أنظف.





ومن ناحية أخرى، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، تعليمات فورية إلى جهاز تنظيم وإدارة المخلفات فى وزارة البيئة بنقل مصنع السماد بأسيوط إلى خارج الكتلة السكنية من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات وتوفير الدراسات اللازمة لذلك.





وشكلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز البيئة، لجنة عاجلة تبدأ عملها من اليوم، لدراسة الأمر ووضع تصور للتنفيذ.





وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلّف وزراء البيئة والتنمية المحلية والمحافظ بنقل مصنع السماد العضوى بأسيوط بعيدًا عن المنطقة السكنية، خلال زيارته للمحافظة، وبصحبته عدد من الوزراء صباح اليوم في إطار سلسلة زياراته لمحافظات الصعيد التي ستستمر خلال الفترة القادمة.