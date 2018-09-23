صيادلة دمياط تنظم مؤتمرها العلمي السادس 27سبتمبر الجاري

تنظم نقابة صيادلة دمياط المؤتمر العلمي السادس والمعرض الأول للصيدلة بدمياط وهو الحدث العلمي الأكبر، وذلك في الفترة من 27 - 29 سبتمبر.



ويكون حفل ختام المؤتمر مع احتفالية يوم الصيدلي العالمي، ويعد المؤتمر هذا العام هو نقلة نوعية من حيث عدد الأيام والمحتوى والأهداف والشكل.



وتم وضع عدد من الأهداف للمؤتمر، متمثلة في تجمع الصيادلة وهو ما يحدث كل عام، ومعرفة كل ما هو جديد، ووضع عدد من المحاضرات تركز علي مجالات هامة في المهنة لا ندركها وعلي عكس ما نعتقد ان المهنة تندثر بالعكس تتسع وهناك أماكن جديدة لم نكتشفها مثل الصيدلة الجينية و المعلوماتية و النووية و التغذية و غيرها و بعضها تخصصات نادرة بعد ان كان الكلينيكال احدث التخصصات ودخول الصيدلي في الجودة و مكافحة العدوي مجال جديد.



وأوضحت نقابة الصيادلة، أن الهدف من المؤتمر العلمي، ينعكس ايجابيا علي الواقع العملي اليومي للصيدلي و يستفيد الصيدلي استفادة مباشرة من المؤتمر ، وذلك من خلال ورش عمل في الجودة ومكافحة العدوى والكلينيكال واليقظة الدوائية والصيدليات العامة، وكان هدف الورش ليس تحسين الأداء العملي والخروج بخبرة جديدة.



وأشارت إلى أنه سوف تخدم الورش كل أعضاء المهن الطبية العاملين بالجودة و مكافحة العدوى، مُشيرة إلى أن كل هذه الأهداف اجتهد فريق العمل في اختيار اكثر من 20 محاضر لتحقيقها بخلاف انه تم عمل تعاون مع ادارة التدريب بالمديرية وذلك لاعتماد شهادة المؤتمر من المديرية لتعد من الشهادات المؤثرة في الترقيات بخلاف سهولة الحضور .



ويتزامن مع المؤتمر العلمي، معرض للصيدلة يشارك فيه شركات دواء و شركات تجهيز صيدليات و مستلزمات و شركات ادارة صيدليات واكسسوارات وشركات توزيع سيتم تقديم عروض خلال فترة المعرض الذي سيقام تحت اسم1st damietta pharmacists expo، ويعقبه في اليوم الاخير حفل ختام المؤتمر واحتفالية بيوم الصيدلي العالمى.