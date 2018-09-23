المحافظين ينظم ملتقى توظيفيا أسبوعيا للشباب بمقره الرئيسي

قال شعبان خليفة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، إن مشكلة البطالة في أي دولة بالعالم يرجع الجزء الأكبر منها لأسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالى الإنتاج والاستهلاك.





وأضاف "خليفة"، أن زيادة معدل النمو السكانى وتضخم عدد الخريجين الذين يضخون إلى سوق العمل سنويًا أحد أهم أسباب البطالة التى هى آفة الشعوب والسبب الرئيسى فى ارتفاع معدل المشكلات الاجتماعية والجريمة وزيادة معدل حالات الطلاق فى مصر مؤخرا.





وأوضح أن المقصود بالبطالة هو عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه، ويمكن أن تكون البطالة كاملة أو جزئية، لذا فإن الحزب استشعر مبكرا مسئوليتة الاجتماعية فى مساعدة الشباب والدولة فى وضع حل جزئى لتلك الأزمة من خلال تنظيم ملتقيات توظيفية فى العديد من المناطق الشعبية.





وأضاف أن الحرب بدأ بالفعل تنظيم عدة ملتقيات توظيفية شارك فيها العديد من شركات القطاع الخاص ونحن بصدد تنظيم ملتقيات أخرى برعاية الحزب فى المناطق الأخرى، لأن الحزب أخذ على عاتقة مشكلة الشباب المتمثلة فى البطالة ومساعدة الشباب الباحث على فرصة عمل، وبالفعل اختارنا اسم "إبدأ" لتلك الملتقيات على أساس أن الحزب يدفع الشباب إلى سوق العمل.





ونوه بأن معدل البطالة فى مصر بنهاية 2010 كانت نسبته 12 % وانتهى فى الربع الأول من 2014 إلى 15 % واليوم وبفضل المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص انخفضت نسبة البطالة إلى 10 %.





وأكد أن وزارة القوى العاملة هى المنوطة بخفض نسب البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مثلما نص عليه قانون العمل 12 لسنة 2013 فى المواد من 11 : 26 فى باب التشغيل من قانون العمل.





وأشار إلى أن هدف حزب المحافظين الأساسى هو مساعدة الشباب من خلال إيجاد وظيفة لهم وخفض معدل البطالة، لأنها مشكلة مجتمعية وتتداخل فى شئون الأسرة لأن عائل الأسرة إن لم يكن قادرا على توفير أساسيات الحياة لأسرته سنجد مشاكل سلبية تؤثر على الأسرة والمجتمع ككل.



