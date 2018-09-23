هاني رمزي: كوميديا الإيحاءات والألفاظ الخارجة لا تعيش

أكد الفنان هانى رمزى أنه لا يضع أي محظورات على نوعية الكوميديا التى يقدمها فى أعماله السينمائية، إلا أنه يرفض أن تتسبب تلك الكوميديا فى إحراج مشاعر المشاهدين.



وقال "رمزى" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إنه يؤيد تقديم جميع الموضوعات ولكن بشرط أن يكون الموقف فى الدراما لابد منه، رافضًا أن يتم وضع "ايفهات" عبارة عن ألفاظ خارجة وإيحاءات دون أى مبرر لوجودها دراميًا سوى بهدف الإضحاك فقط.



وأضاف "رمزى" أن تلك النوعية من الكوميديا لا تعيش فى ذهن المتفرج، وأكبر دليل على ذلك أن كبار الفنانين الكوميدين الذين يعيشون بفنهم حتى الان لم يستخدموا تلك النوعية من الكوميديا.