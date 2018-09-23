ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هاني رمزي: كوميديا الإيحاءات والألفاظ الخارجة لا تعيش

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكد الفنان هانى رمزى أنه لا يضع أي محظورات على نوعية الكوميديا التى يقدمها فى أعماله السينمائية، إلا أنه يرفض أن تتسبب تلك الكوميديا فى إحراج مشاعر المشاهدين.

وقال "رمزى" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إنه يؤيد تقديم جميع الموضوعات ولكن بشرط أن يكون الموقف فى الدراما لابد منه، رافضًا أن يتم وضع "ايفهات" عبارة عن ألفاظ خارجة وإيحاءات دون أى مبرر لوجودها دراميًا سوى بهدف الإضحاك فقط.

وأضاف "رمزى" أن تلك النوعية من الكوميديا لا تعيش فى ذهن المتفرج، وأكبر دليل على ذلك أن كبار الفنانين الكوميدين الذين يعيشون بفنهم حتى الان لم يستخدموا تلك النوعية من الكوميديا.

ترشيحاتنا

أول تعليق لنجم الأهلي بعد تعرضه للإصابة أمام حوريا الغيني

محافظ المنوفية يصطحب مواطنا لفحص شكواه على الطبيعة

العليا للحج تفجر مفاجأة مدوية حول أسعار رحلات العمرة

حريق يوقف خدمات السحب الإلكتروني في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

ربة منزل وابنتها تقفزان من شرفة الشقة بالسلام هربا من عذاب رب الأسرة المدمن

ننشر تفاصيل تعديلات قرار التقويم الشامل المطبق بالحلقة الابتدائية

محمود علاء يفتتح أهداف الزمالك بمرمى المقاولون من ركلة جزاء .. فيديو

الهيئة القومية للبريد تزف بشرى سارة للمصريين في الخارج والداخل

فرص عمل جديدة في بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.. صور

مشاهدة مباراة المصري واتحاد العاصمة في الكونفدرالية بث مباشر 23-9-2018

تعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني بالبطولة العربية

خالد الجندي يحذر من أفعال شائعة تضيع فرصة دخول الجنة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

لفته إنسانية من نيمار في مباراة سان جير مان مع رين.. صور

محافظ الشرقية لمدير مدرسة مشتول القاضي: ده مايرضيش ربنا

الأغانى والبلالين تستقبل تلاميذ المعاهد الأزهرية مع بدء الدراسة .. صور

فيديو

المصري يتقدم على اتحاد العاصمة بالهدف الأول في الجزائر.. فيديو
اسلام فؤاد يصدم الزمالك ويدرك التعادل للمقاولون .. فيديو
هدف ملغى لـ كاسونجو فى لقاء الزمالك والمقاولون العرب .. فيديو
محمود علاء يفتتح أهداف الزمالك بمرمى المقاولون من ركلة جزاء .. فيديو
مشاهدة مباراة المصري واتحاد العاصمة في الكونفدرالية بث مباشر 23-9-2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟