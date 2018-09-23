هاني رمزي في العيد الوطني للمملكة: مصر والسعودية سند لبعض وقوة واحدة

نشر الفنان هانى رمزى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ فيه الشعب السعودى بعيد اليوم الوطنى.



وقال هانى: "الف مبروك للشعب السعودى الشقيق بالعيد الوطنى..مصر والسعودية على الطريق معاُ سند لبعض وقوة واحدة".



يذكر أن آخر أعمال هانى رمزى كان فيلم "قسطى بيوجعنى" والذي شاركته البطولة فيه مايا نصرى وحسن حسني وتأليف وإخراج إيهاب لمعي، ودارت أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول يعيش (هاني رمزي) حياة بسيطة ويعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، حيث يقع في العديد من المفارقات الكوميدية التي يتعرض لها أثناء تأدية عمله نتيجة لارتفاع الأسعار في مصر.