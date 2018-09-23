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تعليم

جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها لليوم الثاني على التوالي، عددًا من كليات الجامعة بدأها بزيارة كليتي الزراعة بمشتهر والطب البيطري، شهد خلالهما تحية العلم والسلام الجمهورى بحضور عميدي الكليتين الدكتور محمود عراقي والدكتور محمد غانم ووحيد خلوى الأمين المساعد للشئون الإدارية وكذلك الوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وواصل رئيس الجامعة جولته بزيارة كليات الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والآداب والتجارة والعلوم والهندسة ببنها، وحيا العلم مع عمداء الكليات الدكتورة هالة زايد والدكتور شمس القرنفيلي والدكتورة عبير الرباط والدكتور عيد حميدة والدكتور أشرف وصفي والدكتور عارف سليمان والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

والتقي الدكتور المغربي بالطلاب في الكليات الثماني، وأكد أهمية التحصيل العلمي والجدية في الأداء والتعاون بين الطلاب وبعضهم البعض من جهة وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى للوصول إلى التكاملية في العملية التعليمية وتطبيق نظام وجودة العملية التعليمية، مؤكدًا مشاركة الطلبة بفعالية في التعليم والاهتمام بالمهارات العملية والبعد عن الحفظ والتلقين.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالحفاظ علي ممتلكات الجامعة ومنشآتها باعتبارها ملك للجميع، موضحا أن القيادة السياسية خصصت عام 2019 ليكون عام التعليم وتعمل الدولة علي تطوير وجودة العملية التعليمية، حتي نحصل علي خريج متميز يتحلي بمهارات القرن الواحد والعشرين ويملك الصفات التي تؤهله للمشاركة في صناعة مستقبل مصر.

ودعا المغربي الطلاب لممارسة مختلف الأنشطة التي تسهم في تحقيق التواصل بينهم وتنمية المهارات المختلفة والتي يتم اكتسابها من خلال ممارسة هذه الأنشطة، موضحًا أن جامعة بنها حريصة علي تحصيل طلابها للمعارف والمهارات بالإضافة إلي الممارسة الإيجابية للأنشطة الطلابية.

واختتم رئيس جامعة بنها، جولته بالتأكيد علي ما بذلته إدارة الجامعة وكلياتها من مجهودات ضخمة لتجهيز أماكن وقاعات ومعامل تليق بالطلاب وبالعملية التعليمية الجيدة للمساهمة في بناء الإنسان المصري.

جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور
جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور
جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور
جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور
جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور
جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور
جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور
جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور
جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور
جولات مكوكية لرئيس جامعة بنها في ثاني أيام الدراسة ..صور

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