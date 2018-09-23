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أخبار البلد

إبراهيم فكري: القوى العاملة تسعى لحل أزمة العلاوات الخاصة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:20 م
صدى البلد
محمد غالي
قال إبراهيم فكري، رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، ان وزارة القوي العاملة بقيادة محمد سعفان تعمل بأقصى جهد لتوفير العون للعمال وحل مشاكلهم، مضيفا ان مكاتب الوزارة تفتح ابوابها لتلقي الشكاوي الخاصة للعمال علي مستوي الجمهورية.

وأكد، فكري في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الصورة الذهنية بين العامل واصحاب الاعمال تحسنت عن الماضي، مضيفا ان أضلاع عناصر الانتاج الثلاثة تتمثل في العمال واصحاب الاعمال والدولة، وقد تم اليوم توقيع 18 اتفاقية لصرف العلاوات الخاصة.

وأوضح، رئيس النقابة العامة، انه يجب السعي دائما لحل المشاكل والخلافات بين العمال واصحاب الاعمال بالتفاوض والنقاش، مضيفا انه يجب توعية العمال الي حقوقهم وواجباتهم وان التوقف عن العمل هو اخر مرحلة وليس اولها.

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