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فن

فى ذكرى ميلاد سيد حجاب.. 10 معلومات عن صاحب بوابة الحلواني

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:24 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب، والذى يعد واحدًا من أبرز شعراء العامية فى مصر والوطن العربي، حيث قدم عددا من الأعمال التى ظلت عالقة فى أذهان المشاهدين حتى يومنا هذا، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- ولد فى محافظة الدقهلية .

2- قام بدراسة هندسة التعدين فى جامعة القاهرة .

3- كانت بدايته فى عالم الفن من خلال كتابة عدد من الاغانى لكل من عفاف راضى ومنولوجات للفنان عبد المنعم مدبولى .

4- شكل مع الراحل عمار الشريعى ثنائى ناحج من خلال تعاونهما فى تقديم اغانى لفرقة الأصدقاء .

5- كان يقوم بالكتابة لعدد من مجلات الاطفال الشهيرة .

6- من أهم أعماله فى مجال تترات المسلسلات " المال والبنون، المرسى والبحار، بواية الحلوانى، أرابيسك".

7- حصل حجاب على جائزة كفافيس الدولية عن مجمل أعماله.

8 - كان عضوًا فى المجلس الأعلى للثقافة حتى وفاته .

9- تزوج حجاب مرتين الأولى من السويسرية إيفلين بوريه، والثانية من الشاعرة اللبنانية ميرفت الجسري.

10- ابنته هى الفنانة الشابة ريم حجاب .

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