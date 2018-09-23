حركة المطار.. 3 رحلات دولية تقلع متأخرة من القاهرة.. وإحباط تهريب حشيش إلى جدة بين ملابس راكبة.. وضبط نظارات شمسية خاصة برياضة ركوب الأمواج مهربة.. ورئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى تونس

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

رئيس مصلحة الجمارك يغادر القاهرة متوجها إلى تونس ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب حشيش إلى جدة ضبط نظارات شمسية خاصة برياضة ركوب الأمواج مهربة بمطار الغردقة





ينشر موقع "صدى البلد"، حركة المطار اليومية، لمتابعي حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، الذي شهد اليوم، الأحد، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.





وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط البريطانية رقم 154 المتجهة الي لندن، ورحلة شركة الخطوط الجوية المغربية رقم 273 المتجهة الى كازبلانكا، ورحلة شركة طيران الجزيرة رقم 9539 المتجهة إلي الكويت، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.





وأضافت المصادر أن المطار يشهد حالة من الانتظام في حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وخاصة رحلات شركة مصر للطيران المتجهة الي العواصم والمدن العالمية والداخلية.





وغادر المطار، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، متوجها إلى تونس لحضور وترأس اجتماعات اللجنة الجمركية المصرية التونيسية المشتركة السابعة والتى ستعقد فى تونس خلال الفترة من 24 إلى 25 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والتونسى في المسائل الجمركية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.





ومن المقرر أن يتم خلال هذه الاجتماعات مراجعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السادس للجنة الجمركية المشتركة بالقاهرة، ومتابعة اتفاقية سبل المساعدة الإدارية المتبادلة وبحث سبل التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات، والاطلاع على تجربة المشغل الاقتصادي المعتمد وتجربة الربط الالكتروني وتبادل المعلومات.





وتعتبر اجتماعات اللجنة الجمركية المشتركة اجتماعات دورية تعقد بالتناوب بين الدولتين لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الجمارك.





وضم الوفد المصرى المقرر حضوره للاجتماعات كل من ناهد على رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركى، وعلى جلال مدير إدارة بالمكتب الفنى للسيد رئيس مصلحة الجمارك.





على ناحية أخرى، تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكبة مسافرة على طائرة الخطوط السعودية المتجهة الى جدة، حاولت تهريب حشيش.





اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الاجسام فى الراكبة، بتفتيشها ذاتيا بمعرفة إحدى الشرطيات عثر بين طيات ملابسها الداخلية التى ترتديها على قطعة من مادة بنية اللون يشتبة ان تكون لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى ( ١٣٦ جرام ) تقريبا.





وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية - بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها و ضبط مرتكبيها.





وأحبطت جمارك مطار الغردقة برئاسة سلطان صالح مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من النظارات الشمسية الخاصة برياضة الكايت سيرف أو ركوب الأمواج، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحتة التنفيذية.





قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحلة رقم 052345 القادمة من فينا اشتبه الأستاذ خالد جمال قرشى في الراكب T.K نمساوي الجنسية قادم من أستوريا نظرا لارتباكه الشديد، وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة الركاب قرر تشكيل لجنة من مشالي أبو سحلى والأستاذ أحمد أبو الحسن رئيسى قسم تفتيش الركاب لتفتيش حقائب الراكب والأستاذ محمد طعيمة رئيس قسم الأمن الجمركي.





تبين وجود 100 نظارة شمسية خاصة برياضة الكايت مخبأة بين طيات الملابس وداخل حقيبة الكايت (ركوب الأمواج)، وبلغت التعويضات المستحقة 175 ألف جنيه.





واشترك فى الضبط والتحريز أحمد خليل وخالد يحيى وعبد الحميد فندي وابتسام عبيد، قرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2018.





يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب الجمركي.