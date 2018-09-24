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ديني

أمين الفتوى يحدد أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:25 ص
صلاة الضحى
صلاة الضحى
أمل فوزي
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الضحي هي سُنة مؤكدة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عند الجمهور، منوهصا بأن هناك وقتًا محددًا لأدائها.

وأوضح «عبد السميع» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ »، أن صلاة الضحى لها وقت محدد يبدأ بعد الشروق بثلث ساعة، أي في الساعة السادسة وثلث صباحًا، وينتهي قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق.

وأضاف أن كل هذا الوقت من الشروق وإلى قبل الظهر بدقائق فيه سعة لأداء صلاة الضحى، فوقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، والمقصود بقيد رمح أي خمس درجات، عندما تصعد الشمس في كبد السماء ثم تميل مرة أخرى، فهذه تُسمى درجات، منوهًا بأن الشمس تخطو الدرجة في أربع دقائق، وعليه فإن وقت الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة، وينتهي قبل أذان الظهر أي قبل الزوال بحوالي عشر دقائق.

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