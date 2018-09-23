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الهيئة القومية للبريد تزف بشرى سارة للمصريين في الخارج والداخل

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:18 م
صدى البلد
حسام الحارتي
أكد عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه تم تفعيل 4000 فرع على مستوى الجمهورية، لتسهيل الإجراءات على الآباء لتسديد المصاريف الدراسية الخاصة بأبنائهم، وأن عملية الدفع لا تستغرق سوي دقائق.

وأضاف "الصغير"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الفروع التي تم تفعيل الخدمة بها تتواجد فيها جميع الخدمات لتسهيل الإجراءات على جميع المواطنين لكسب الوقت، عن طريق السداد الإلكتروني، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت تطورًا تكنولوجيًا غير مسبوق.

وأوضح أن الهيئة القومية للبريد أصبحت عالمية وبها مميزات تنافس بها على مستوى العالم، مؤكدًا أن جميع الخدمات الخاصة بالأسرة المصرية أصبحت خاضعة لهم الآن دون الذهاب إلي الجهة المختصة.

وأشار إلي توقيع بروتوكول مع دولة الأردن لاستقبال جميع تحويلات المصريين المقيمين هناك، مضيفا أنه سيتم إعلان خدمات جديدة خلال الفترة القادمة.

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