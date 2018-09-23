فرص عمل للمناطق الأكثر احتياجا.. نواب: تواجه عقبات في التنفيذ.. ويطالبون بضرورة التنسيق بين الوزارات وحصر المناطق الصناعية والصناعات اليدوية

مشروعات البرلمان: حصر المناطق الصناعية والصناعات اليدوية بالمحافظات لتوفير فرص عمل

برلماني: إقامة مشروعات استثمارية بالقرى يواجه عقبات نائب مطروح: المحافظة بيئة مؤهلة للاستثمار السياحي نائب مطروح يطالب بإعادة النظر في التعامل مع منفذ السلوم





أكد عدد من النواب، أن قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بإجراءات واسعة النطاق لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة لتوفير فرص العمل والتوسع في المشروعات بالمناطق الأكثر احتياجا، قرار جيد ويحتاج إلى التطبيق على أرض الواقع.





في البداية، أكد النائب محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة هي الباب الأول للخروج من أزمة البطالة.





وأَضاف "سعد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتجه لخلق فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية المحلية، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال حصر المناطق الصناعية والصناعات الحرفية، ومناطق الاستثمار بالمحافظات .





وأشار أمين سر لجنة المشروعات إلى أن جميع المحافظات تحتاج الي تغيير في الفكر وتطوير المناطق الصناعية، موضحا أنه لابد من الاستغلال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الترابط بين الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل للشباب.





ومن جانبه، أكد النائب بدير موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات مسئولين معسولة، ولكن عند التطبيق نجد هناك صعوبة في التنفيذ على أرض الواقع.





وأوضح موسى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العديد من مبادرات الحكومة لم يكتب لها النجاح بسبب الصعوبة التي تواجة الفكرة عند التطبيق، موضحا أن مبادرة "مشروعك جنب بيتك" لم تنجح بسبب العقبات التي واجهتها.





وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن هناك صعوبة في توفير الأراضي لإقامة المشروعات بالقرى، وعند مخاطبة وزارات الري والزراعة ترفض التخصيص، ولم يكن متاح سوى الصحراء وهي غير مؤهلة.





وأكد موسى، أن توفير أراضي لإقامة مشروعات استثمارية بالقرى يجب أن يكون بالتعاون وزارتي الاستثمار والزراعة، مضيفا: "لابد أن يكون هناك مشاركة من القطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات".





أكد النائب صلاح عياد، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا غير مسبوق من مؤسسة الرئاسة، بخلاف الرؤساء السابقين، موضحًا أن اهتمام الدولة بميناء كركوك والطرق يساعد في إنشاء بيئة استثمارية جيدة بالمحافظة.





وقال "عياد"، لـ"صدى البلد"، إن مطروح بيئة مؤهلة للاستثمار السياحي، إضافة إلى وجود مساحات أراض يمكن استغلالها في الزراعة، خاصة زراعة التين والزيتون، وكذلك الاهتمام بالثروة الحيوانية وتربية الماعز والأبقار والأغنام، وكل ذلك دون تغيير نمط المحافظة.





وطالب نائب مطروح، الحكومة بتوفير الأدوية البيطرية والأمصال للماشية والأغنام بشكل مدعوم من الدولة، وكذا تسريع إجراءات مشاريع الاستثمار بمطروح، والتي تستغرق سنوات.





وأكد النائب أن توفير قروض حسنة للأهالي، سيشهد إقبالا كثيفا، ويساعد تنمى الثروة الحيوانية، وكذا خلق فرص عمل بصورة كبيرة، موضحًا أن معدل الثروة الحيوانية انخفض في مطروح بسبب غياب العوامل السابقة.





أكد النائب فوزي مصيبع أبوزريبة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن الزراعة في المحافظة تعاني من ندرة المياه، خاصة غرب مطروح، موضحا أن سعر "تنك المياه" وصل لـ1500 جنيه، وغير موجودة.





وطالب نائب مطروح، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الحكومة بتوفير مياه جوفية أو إنشاء وحدات تحلية أو شق ترع، لتوسعة المساحات المزروعة بالمحافظة.





ولفت أبو زريبة إلى أن المنطق الغربية بالمحافظة، خاصة منفذ السلوم، كانت تساهم في تشغيل شباب مطروح خاصة في موسم الصيف، موضحا أنه في الوقت الحالي الحكومة تضع عقبات أمام القادمين عبر منفذ السلوم و تمنع الليبيين القادمين من الدخول إلا بعد دفع رسوم، وكذلك منع المصريين من السفر إلى ليبيا، وفي نفس الوقت يموتوا في الصحراء.





طالب نائب مطروح الحكومة بإعادة النظر في التعامل مع منفذ السلوم البري.