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أخبار البلد

الزراعة: استيراد 50 طن طماطم من الأردن لتخفيض أسعارها بالسوق المحلية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم الموافقة على استيراد 50 طن طماطم من الأردن بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم ونقلهم عن طريق ميناء نويبع. 

وأضاف "العطار"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الاستيراد جاء بسبب ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المحلية الذى قد يصل إلى بعض الأحيان إلى 9 جنيهات للكيلو الواحد ومحاولة تخفيض الأسعار لمساندة المواطن وتعهد المستورد ببيعه بـ5 جنيهات للكيلوجرام فى الأسواق.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن الحجر الزراعى ليس جهة استيراد ولكن جهة فحص الرسائل لضمان خلوها من آفات حجرية تهدد الثروة الزراعية المصرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية قبل دخولها البلاد.

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