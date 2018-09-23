الزراعة: استيراد 50 طن طماطم من الأردن لتخفيض أسعارها بالسوق المحلية

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم الموافقة على استيراد 50 طن طماطم من الأردن بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم ونقلهم عن طريق ميناء نويبع.





وأضاف "العطار"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الاستيراد جاء بسبب ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المحلية الذى قد يصل إلى بعض الأحيان إلى 9 جنيهات للكيلو الواحد ومحاولة تخفيض الأسعار لمساندة المواطن وتعهد المستورد ببيعه بـ5 جنيهات للكيلوجرام فى الأسواق.



