التعليم تكشف أهم سلبيات أول أيام العام الدراسى الجديد

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك بعض السلبيات تم رصدها في بعض المديريات التعليمية في أولي أيام بدء العام الدراسي الجديد، أبرزها تأخر استلام الكتب في بعض الإدارات، مضيفا أن تم سحب بعض الكتب باللغة العربية التي وصلت للمدارس اللغات التجريبية واستبدالها بكتب باللغة الإنجليزية.



وأوضح خيري خلال مداخلة هاتفية على فضائية المحور، أن الوزارة تحاول التواصل مع أسرة الطفل الذي وقع ضحية التدافع صباح اليوم بالدقهلية، لتقديم خالص العزاء، وتوفير التعويض لأسرة الطالب، مؤكدا أن مدير المدرسة والمعلم المسئول عن تنظيم الفسحة تم إيقافهم عن العمل.



وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلي أن هناك العديد من المخالفات التي وجهت لبعض المدارس لعدم الأهتمام بالنظافة العامة للمدرسة، والتي تلزم بها الوزارة داخل المدرسة والبيئة المحيطة بها، مضيفا أن هناك خريطة زمنية موضوعة لتوصيل شبكات الأنترنت للمدارس.



وتابع أن هناك تعليمات واضحة من الوزارة بتسليم جميع الطلاب الكتب المدرسة، بعد أن تعنت بعض المدارس في تسليم الكتب لعدم دفع الطلاب المصروفات، وقد سمحت الوزارة بدخول الطلاب بالزي المخالف اليوم، والنظر في عدم قدرة بعض أولياء الأمور شراء الزي المدرسي، والذي سوف تتكلف الوزارة بتسليمهم إياه.