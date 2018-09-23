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رياضة

بيليه يهدي مبابي قميصا يحمل توقيعه

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:26 م
صدى البلد
أهدى بيليه، أسطورة البرازيل ونادي سانتوس، قميص نادي سانتوس يحمل توقيعه إلى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان والمتوج مع منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم 2018.

ونشر مبابي عبر حسابه على تويتر صورة للقميص الذي حصل عليه وغرد قائلا: " شكرًا على الهدية الرائعة، من الملك!".

ونجح مبابي في قيادة بلاده للتتويج بمونديال روسيا 2018 على حساب المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2.
بيليه يهدي مبابي قميصا يحمل توقيعه

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