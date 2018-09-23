بيليه يهدي مبابي قميصا يحمل توقيعه

أهدى بيليه، أسطورة البرازيل ونادي سانتوس، قميص نادي سانتوس يحمل توقيعه إلى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان والمتوج مع منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم 2018.



ونشر مبابي عبر حسابه على تويتر صورة للقميص الذي حصل عليه وغرد قائلا: " شكرًا على الهدية الرائعة، من الملك!".



ونجح مبابي في قيادة بلاده للتتويج بمونديال روسيا 2018 على حساب المنتخب الكرواتي بنتيجة 4-2.