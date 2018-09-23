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رياضة

محسن صلاح يتابع مباراة المقاولون والزمالك باستاد بتروسبورت

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:25 م
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب
عمرو ابوبكر
حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب على متابعة مباراة المقاولون والزمالك من المقصورة الرئيسية لملعب بتروسبورت .

ويلتقى حاليا المقاولون العرب مع الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الثامن لبطولة الدورى الممتاز لكرة.

ويحرص محسن صلاح دائما على مساندة اللاعبين والجهاز الفنى من أجل تحفيزهم ودفعهم لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الانتصارات والتواجد فى المنطقة الأمامية لجدول الدورى.

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