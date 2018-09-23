محسن صلاح يتابع مباراة المقاولون والزمالك باستاد بتروسبورت

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب على متابعة مباراة المقاولون والزمالك من المقصورة الرئيسية لملعب بتروسبورت .



ويلتقى حاليا المقاولون العرب مع الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الثامن لبطولة الدورى الممتاز لكرة.



ويحرص محسن صلاح دائما على مساندة اللاعبين والجهاز الفنى من أجل تحفيزهم ودفعهم لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الانتصارات والتواجد فى المنطقة الأمامية لجدول الدورى.

