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اقتصاد

فرص عمل جديدة في بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.. صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:31 م
بنك مصر
بنك مصر
أعلن بنك مصر عبر موقعه الرسمي، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، بمعدل 6 موظفين جدد، من الدفعات 2013 وحتى 2017 على أن يكون آخر موعد للتقديم 25 من سبتمبر الجاري على النحو التالي:

مسؤول خزينة بمحافظات القاهرة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، المنيا، والأقصر، على أن تتوافر به الشروط الآتية:

- حاصل على مؤهل عالي من إحدى الجامعات الحكومية، الخاصة، الأكاديميات
- خريج كليات (الألسن، الآداب، اللغات والترجمة، سياحة و فنادق "تخصص إرشاد سياحي"، العلوم قسم رياضيات، إعلام)
- أن يكون المتقدم من دفعات 2013 حتى 2017
- لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عامًا
- أن يكون حاصلًا على تقدير عام جيد علي الأقل
- إجادة حزمة البرامج المكتبية
- يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمحافظة التابع لها
- أن يكون المتقدم من الذكور نظرًا لطبيعة العمل
- ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقًا ببنك مصر
فرص عمل جديدة في بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.. صور
فرص عمل جديدة في بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.. صور

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