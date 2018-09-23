فرص عمل جديدة في بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.. صور

أعلن بنك مصر عبر موقعه الرسمي، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، بمعدل 6 موظفين جدد، من الدفعات 2013 وحتى 2017 على أن يكون آخر موعد للتقديم 25 من سبتمبر الجاري على النحو التالي:



مسؤول خزينة بمحافظات القاهرة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، المنيا، والأقصر، على أن تتوافر به الشروط الآتية:



- حاصل على مؤهل عالي من إحدى الجامعات الحكومية، الخاصة، الأكاديميات

- خريج كليات (الألسن، الآداب، اللغات والترجمة، سياحة و فنادق "تخصص إرشاد سياحي"، العلوم قسم رياضيات، إعلام)

- أن يكون المتقدم من دفعات 2013 حتى 2017

- لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عامًا

- أن يكون حاصلًا على تقدير عام جيد علي الأقل

- إجادة حزمة البرامج المكتبية

- يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمحافظة التابع لها

- أن يكون المتقدم من الذكور نظرًا لطبيعة العمل

- ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقًا ببنك مصر