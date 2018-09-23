أحمد موسى: الفيتو الأمريكي يعرقل حل القضية الفلسطينية.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة أن يكون صوت العالم قوى فى المطالبة بإصلاح منظومة الأمم المتحدة.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « طالما هناك فيتو أمريكي يصطدم به العالمين العربي والإسلامي،فلن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية»، معلقًا «ترامب يطرح حلا للقضية الفلسطينية بالتوجه إلى الأردن، لكن لا أحد يجرؤ أن يتحدث عن أرض مصر».



وأشار موسى إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية، نفى وجود أي اقتراحات لحل القضية الفلسطينية من خلال أرض مصر، مؤكدا تبني مصر للقضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين السوريين.