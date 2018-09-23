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محافظات

قومي المرأة بالبحيرة والكنيسة الإنجيلية ينظمان ندوة معا ضد التحرش

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:23 م
ندوة معا ضد التحرش
ندوة معا ضد التحرش
جمالات الدمنهورى
ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد يوم الثلاثاء المقبل، ندوة بعنوان "معا ضد التحرش" فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالكنيسة الإنجيلية بدمنهور، تحت رعاية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.

واوضحت المهندسة زكية رشاد أن ندوة "معا ضد التحرش" تأتي بالتعاون بين فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ومجلس الخدمات والتنمية بالكنيسة الإنجيلية بالتنسيق مع القس أمجد أيوب راعى الكنيسة وبحضور قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن البحيرة.
 
وأشارت "رشاد" إلى أن الندوة سوف تتطرق جميع آراء رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى قضية التحرش الجنسى بالمرأة ودور قسم مكافحة العنف ضد المرأة فى التعامل مع هذه القضية وكيفية الحد منها فى اطار التشريعات المتاحة.

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