الخطيب يوضح لماذا رفض السير على خطى الأندية الأخرى

أوضح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، أن لائحة النظام الأساسية كانت لها الأولوية من أول يوم للمجلس الحالي لذلك تم تشكيل لجنة إعداد للائحة برئاسة المستشار محمود فهمي الرمز الأهلاوي ومعه قامات قانونية كبيرة لها كل التقدير وبعد عمل شاق استمر لأكثر من سبعة أشهر، وصلت تلك اللجنة لمشروع اللائحة ورفض المجلس أن يفعل مثل الأندية الأخرى التي أقرت نظامها الأساسي، ويتم طرح هذه النسخة للتصويت ويكون وقتها الأعضاء أمام خيارين فقط إما الموافقة على كل بنودها أو رفضها جميعا بدون وجود فرصة لهم للتعديل لكن النادي الأهلي مختلف، وقرر عمل تجربة ديمقراطية جديدة من نوعها في تاريخ الأندية في مصر لذلك اعتبر النسخة التي أعدتها لجنة اللائحة أساس للنقاش وتمت مناقشتها على مدى شهر مع الأعضاء في ورش عمل ولقاءات مفتوحة، أسفرت عن تلقي النادي 3500 اقتراح، حيث تمت مناقشة كل البنود بعناية شديدة.





وأضاف "الخطيب"، أنه تم تشكيل لجنة قانونية من قامات أهلاوية كبيرة لدراسة كل الآراء والمقترحات لبحث كافة الأمور بما يتوافق مع القانون وتم حذف بعض البنود التي تم الاعتراض عليها من قبل الأعضاء وهو ما جعل لجنة الصياغة النهائية تضم أفكار مميزة للائحة اقترحها أعضاء الجمعية العمومية ثم تمت صياغة اللائحة كلها من البداية حتى تم الوصول للصيغة النهائية للمشروع المطروح للتصويت يوم الجمعة المقبل.