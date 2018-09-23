ضبط كميات من الحشيش والحبوب المخدرة وأكثر من نصف مليون جنيه في بلبيس

تمكن ضباط مباحث بلبيس بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، من إلقاء القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات وأكثر من نصف مليون جنيه.



تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بشن حملة مشتركة من الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان برئاسة العقيد أحمد رمضان، والمقدم محمد غيث وكيل الإدارة، والرائد نبيل غيث رئيس مباحث بلبيس والنقباء محمد النادي وهشام عبدالحميد، واسلام ياسين، وأحمد مسلمي، وأحمد يسري، ومحمد أشرف، وعمر النجار، بنطاق المركز لضبط مروجي المواد المخدرة.



أسفرت الحملة عن ضبط "محمود م.ح" ومقيم بلبيس، وبحوزته جوال بداخله كيس اسود به 25 كيس لعقار التامول المخدر، و750 قرصا لعقار الترمادول، و1200 قرص لعقار اموتريل المخدر، و1100 قرص اركينون 5ملي، و500 ألف و200 جنيه وهاتفين محمول.



وتم ضبط "سليمان ص.س" وبحوزته طربة حشيش و720 جنيها، وضبط "احمد ص.س"، وبحوزته 17 طربة حشيش ومبلغ مالي 12000 جنيه وهاتف محمول.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.