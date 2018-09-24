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مرأة

في 30 دقيقة تخلصي من تساقط الشعر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:17 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعاني من تساقط الشعر بشكل مستمر وضعف بصيلاته الشعر، إليك قناع سريع يحافظ له خصائص مضادة للفطريات وتساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس ومنع قشرة الرأس يقدمه موقع بولد سكاي الهندي:

كل ما تحتاجين لإعداد القناع:

4-5 قطرات من زيت الليمون العطري
2 ملعقة طعام زيت زيتون
1 ملعقة طعام زيت الخروع

طريقة تطبيق القناع:

في وعاء امزجي المكونات حتى تتجانس تماما و ضع القناع على فروة رأسك وشعرك ودلكيه برفق بحركة دائرية لمدة 15 دقيقة واتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعد 30 دقيقة يمكنك غسلها في شامبو خفيف، للحصول على نتائج أسرع وأفضل واستخدميه على الأقل من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.

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