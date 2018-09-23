أسباب تجعلك تفكرين في الزواج

يعتبر الزواج هو إحدى سنن الحياة ، التي لا غنى عنها أبدا، ولكن يتساءل الكثير عن الأسباب التي تجعل كل شخص يفكر بالزواج وخصوصا السيدات وفقا لـ allprodad."هي:



الوحدانية

عندما يتزوج رجل وامرأة ، يصبح "الشخصان" مندمجان في حياتهم الخاصة، فالزواج هو رابطة لا مثيل لها. يعطينا شريك الحياة، ويمنحك الزواج زميلا في الحياة، ويواجه الشريكان تحديات الحياة معا.



الطهارة

الزواج مصدر للنقاء، ويعطينا الزواج الدعم لهزيمة أي إغراءات من خلال الانخراط في حب عميق، حب يشبعنا جسديا وعاطفيا وروحيا.



الأبوة والأمومة

عندما ينتج الزواج طفلًا، فهو واحد من أعظم بركات الحياة. وأكدت الدراسات أن ما يقرب من 40 ٪ من الأطفال الذين يتم تربيتهم اليوم هم في منزل بدون أب وعندما ينشأ الأطفال في زواج سليم، يحصلون على مقعد في الصف الأمامي لرؤية وتجربة الفوائد الدائمة للأسرة القوية.



الحب

الزواج مصمم ليعكس حب خالقنا غير المشروط لنا، إنه الحب الذي سيكون دائمًا موجودًا ولن يتركنا، عندما يحب رجل وامرأة بعضهما بعضًا بهذا الحب غير المشروط ، يتبع القناعة والفرح.