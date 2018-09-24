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تعليم

وزير التعليم يفتتح فرعًا جديدًا من مدرسة أكاديمية السويدي الفنية.. اليوم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:29 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
يفتتح اليوم الإثنين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفرع الجديد من مدرسة أكاديمية السويدي الفنية STA II للتكنولوجيا التطبيقية بالعاشر من رمضان.

ومن المقرر أن يحضر مع الوزير هذا الافتتاح المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي، وبول جارنيه السفير السويسري بالقاهرة، وكاترينا هانسن نائب مدير البنك الأوروبي.

كما سيتم غدًا توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية السويدي الفنية والبنك الأوروبي، لإعادة البناء والتنمية لإدراج الشباب والشابات من خلال تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب المزدوج العالي الجودة في مصر.

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