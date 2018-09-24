طرق طبيعية تقضي على الشعور بالانتفاخ

يعتبر القضاء على مشكلة الشعور بالانتفاخ من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على تلك المشكلة الصحية، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح التي تساعد فى التصدي لتلك الأزمة.



فكما جاء في موقع "هيلث" الأمريكي، فهناك مجموعة من العادات التي يجب الحرص على القيام بها، ومنها تناول المياه بكميات كبيرة، بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الليمون بكميات كبيرة يساعد في القضاء على مشكلة الشعور بالانتفاخ، بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الخيار بكميات كبيرة تقلل من الشعور بالانتفاخ.



وبحسب ما جاء في الموقع، فإن تناول الجزر بكميات كبيرة تقلل من مشكلة الشعور بالانتفاخ، وكذلك الحرص على تناول مشروب من الفاكهة الطازجة التي تحتوي على فيتامين "د".

