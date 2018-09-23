أميرة سعودية وصاحبة أول منصب رياضي توجه رسالة للملك سلمان في اليوم الوطني

وجهت الأمير السعودية وصاحبة أول منصب قيادي رياضي بالمملكة، ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمناسبة الذكرى الـ88 لليوم الوطني السعودي.





وقالت الأميرة بنت بندر، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة والتخطيط والتطوير، إن السعودية تنعم بالرخاء والأمن، وإن الله هيأ لها قيادة حكيمة تسير على النهج الذي رسمه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.





وأضافت "المملكة تشهد في عهد الملك سلمان نقلة نوعية كبيرة في شتى المجالات، ولقد حققت المرأة السعودية، نجاحات عديدة في مواقع وأعمال قيادية وعملية متنوعة".