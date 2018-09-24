مستشارة سابقة بالبيت الأبيض تكشف سبب انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط

كشفت باسمة الغصين، مستشارة سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن سبب انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط يرجع إلي الضغط السياسي الكبير الذي لاقته الولايات المتحدة، معاقبة: «الجميع كان يقول علينا الانسحاب من الشرق الأوسط نحن لا نريد حروبا أعيدوا الجنود إلي الديار وهذا شكل ضغطا كبيرا على إدارة أوباما».



وأضافت "الغصين"، خلال لقائها مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «إدارة أوباما اتخذت هذه المواقف لكي تفي بوعودها الانتخابية».

