ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مستشارة سابقة بالبيت الأبيض تكشف سبب انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 12:26 ص
صدى البلد
توك شو
كشفت باسمة الغصين، مستشارة سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن سبب انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط يرجع إلي الضغط السياسي الكبير الذي لاقته الولايات المتحدة، معاقبة: «الجميع كان يقول علينا الانسحاب من الشرق الأوسط نحن لا نريد حروبا أعيدوا الجنود إلي الديار وهذا شكل ضغطا كبيرا على إدارة أوباما».

وأضافت "الغصين"، خلال لقائها مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «إدارة أوباما اتخذت هذه المواقف لكي تفي بوعودها الانتخابية».

ترشيحاتنا

السعودية وروسيا ترفضان دعوة ترامب لزيادة فورية في إنتاج البترول

خالد الغندور يسخر من جمهور الأهلي لهذا السبب

مركز التسوية والمنازعات يرفض دعوى بطلان انتخابات الزمالك

آل باتشينو يرتبط عاطفيا بفنانة إسرائيلية تصغره بـ 39 سنة.. صور

العليا للحج : توقعات بتخفيض إجمالى نفقات رحلات العمرة 40%

محافظ المنوفية يصطحب مواطنا لفحص شكواه على الطبيعة

المصري: تعليمات أمنية جزائرية تمنعنا من التوجه لفندق الإقامة ..فيديو

أمير قطر يشعل أزمة مع جنوب إفريقيا.. لهذا السبب

اللجنة الأوليمبية تصف مرتضى منصور بـ الكذاب في تجاوزاته ضد السكرتير العام

رئيس المقاولون العرب: تنفيذ مشروع هضبة أسيوط بطول 22 كم بين الصخور

الخطيب يوضح لماذا رفض السير على خطى الأندية الأخرى

الزمالك يستعيد صدارة الدوري بفوز صعب على المقاولون بثنائية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

لفته إنسانية من نيمار في مباراة سان جير مان مع رين.. صور

محافظ الشرقية لمدير مدرسة مشتول القاضي: ده مايرضيش ربنا

فيديو

هاني رمزي: طارق حامد من أفضل لاعبي الوسط في مصر.. فيديو
كندة علوش وعدد من النجوم يرقصون على أغنية العالم جونة .. فيديو
تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.. فيديو
مفاجأة .. ولادة طفلة تحمل شقيقتها التوأم داخل بطنها بسوهاج
أحمد عيد عبد الملك: حسام حسن سبب رحيلي عن المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟