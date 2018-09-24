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برلمان

برلماني: إنشاء 40 صومعة بالإسكندرية لتخزين الغلال المستوردة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:01 ص
النائب صبري يوسف
النائب صبري يوسف
القسم السياسي
أكد النائب صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار إنشاء 40 صومعة بالإسكندرية موفق.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة ليست لديها اكتفاء ذاتي من الحبوب وتعتمد على الاستيراد، خاصة حبوب القمح والفول، لذا كان من الضروري التوسع في إنشاء صوامع لحفظ الغلال، وتقليل نسبة الفقد.

وأشار يوسف إلى أن اختيار محافظة الاسكندرية، لكونها قريبة من الميناء، موضحا أن الغلال التي تأتي من الخارج يتم تخزين بمكان قريب من الميناء ويتم اتخاذ احتياجتنا منها بالقدر الذي نحتاجه.

وكان عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، قد كشف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن استهداف الوحدة إجراء دراسة لإنشاء نحو 40 صومعة للغلال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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