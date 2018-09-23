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اقتصاد

سيمنس الألمانية تقترب من توقيع صفقة 10.5 مليار دولار في العراق

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:23 م
سيمنس الألمانية
سيمنس الألمانية
رويترز
نقلت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية عن مصادر حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء قولها إن مجموعة سيمنس ألألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى 9 مليارات يورو (10.6 مليار دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق.

وذكرت الصحيفة أن جو قيصر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس سافر للعراق لإبرام مذكرة تفاهم مع بغداد اليوم الأحد، مضيفة أن الصفقة تشمل أيضا تكنولوجيا نقل الكهرباء، وقالت الصحيفة إن الحكومة العراقية لم تتخذ قرارا بقبول عرض سيمنس الذي دعمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الأيام الأخيرة.

وقال متحدث باسم سيمنس في رسالة إلكترونية :"قدمنا وثيقتنا الخاصة بخارطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى رئيس الوزراء حيدر جواد العبادي في فبراير" مضيفا أن المجموعة منذ ذلك الحين عقدت سلسلة من الاجتماعات وتلقت رد فعل إيجابيا من الحكومة. وتابع "من خلال اقتراحنا، نهدف إلي إضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 جيجاوات في أربع سنوات، وتوفير آلاف الوظائف في البلد، ودعم مكافحة الفساد، وتنمية المهارات والتعليم بين العراقيين".

وفي عام 2015 وقعت سيمنس عقدا بقيمة ثمانية مليارات يورو (9.4 مليار دولار) مع مصر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح من أجل إضافة 16.4 جيجاوات لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.

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