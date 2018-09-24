أوابك: مؤتمر الطاقة العربي الـ11 مطلع أكتوبر بالمغرب





كما سيناقش المؤتمر الموضوعات المتعلقة بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وقضايا التغيرات المناخية من مختلف أوجهها، والربط الكهربائي بين الدول العربية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في الدول العربية.

أكد عباس علي النقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، على انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر في مدينة مراكش، المملكة المغربية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2018، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، وتحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.وأضاف "النقي" في بيان صحفي، بأن المؤتمر يحظى بمشاركة وزراء النفط والبترول والطاقة والكهرباء في الدول العربية، وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية، والأمناء العامين في المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، كمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومجلس الطاقة العالمي، ومعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بالنفط والطاقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء المتخصصين من الشركات ومراكز البحوث العربية والأجنبية ومجموعة من رجال الأعمال والإعلام والصحافة العربية والدولية.ولفت بأن المؤتمر سيبحث أوضاع الطاقة من جوانبها المتعددة ذات الصلة بالتطورات الراهنة في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، والأمور المتعلقة بالطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.