برلمانية: إيجاد وسائل تحفيزية للطلاب لعدم تكرار مشاهد الهروب من المدارس

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدراسة بدأت بشكل جيد وهناك العديد من المميزات وأهمها تدريب المعلمين بشكل كبير، وتنفيذ الأنظمة الجديدة، إلا أن هناك العديد من السلبيات الخطيرة التي تم ملاحظتها في اليوم الأول، أولها ثقافة تسابق الطلاب وتقاتلهم للجلوس في أماكن معينة.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن حالة سوء تنظيم الطلاب والهمجية في دخول المدارس والفصول والمشاهد التي شوهدت في المدارس ترجع إلى إدارات المدرسة والمدرسين الذين فشلوا في تنظيم الطلاب والسيطرة عليهم، مشيرة إلى أن من ضمن مسؤولية المدرسين كيفية إدارة المدرسة والتعامل مع الطلاب وتنظيم أماكن جلوسهم في الفصول.



وأكدت النائب أنه لابد أن يكون هناك وسائل تحفيزية للطلاب لعدم تكرار مشهد هروب الطلاب من المدارس، بالإضافة إلى تحسين التربية من الأسرة في البيوت، وأن يتم توعية الطلاب لعدم الهروب من المدارس، بالإضافة إلى وقف الوسائل الموجودة المتسببة في هروب الطلاب من المدارس ومحاسبة المسؤولين عن إدارة المدارس والمقصرين.



ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أن من أبرز السلبيات الملاحظة في أول أيام الدراسة، هو حادثة ضرب طالب لمعلمته، مطالبة بتحليل هذا الموقف تحليل دقيق وعدم إمراره مرور الكرام، بمعرفة سبب ضرب الطالب للمعلمة والموقف الذي دفعه، ومواجهة غياب الأخلاقيات، وغياب دور التربية في المدارس والاسرة، وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي مع الطلاب، فلابد من التواصل الدائم مع الطلاب من جانب الاخصائي الاجتماعي لتحسين السلوك وأحوالهم النفسية والاخلاقية.

