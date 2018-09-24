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مستشارة سابقة بالبيت الأبيض: أمريكا تحرص على علاقتها القوية مع مصر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
توك شو
قالت باسمة الغصين، مستشارة سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تعد من أهم العلاقات الدولية التي تحرص عليها الولايات المتحدة بالشرق الأوسط.

وأضافت "الغصين"، خلال لقائها مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن مصر هي الدولة العربية والإسلامية الأولي في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلي أن ثقل مصر فى منطقة الشرق الأوسط وموقعها الإستراتيجي الفريد واقتصادها الذي يعلب دورا محوريا فى المنطقة وامتلاكها قناة السويس الممر المائي الهام فى المنطقة من أهم العوامل التي تجعل مصر ذات أهمية كبيرة للولايات المتحدة .

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