طريقة مبتكرة لتقديم طبق الفول لأطفالك

جددى فى الأطباق التى تقدمينها لأطفالك إليك طريقة تحضير الفول بالسجق للشيف نورا السادات.
كل ما تحتاجين لإعداد طبق الفول..
2 كوب فول
ملح
سجق
بصلة صغيرة
طماطم كبيرة مقطعة مكعبات
ثوم مفروم
فلفل حار
فلفل ألوان
زيت
عصير ليمون
كمون
شطة
طريقة التحضير
* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل ويشوح ثم تضاف قطع السجق و تقلب جيدا حتى تمام النضج ثم يضاف الفلفل الألوان والفلفل الحار.
* يضاف الفول ويقلب مع خليط السجق ثم يضاف عصير الليمون ويقدم مع العيش.
كل ما تحتاجين لإعداد طبق الفول..
2 كوب فول
ملح
سجق
بصلة صغيرة
طماطم كبيرة مقطعة مكعبات
ثوم مفروم
فلفل حار
فلفل ألوان
زيت
عصير ليمون
كمون
شطة
طريقة التحضير
* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل ويشوح ثم تضاف قطع السجق و تقلب جيدا حتى تمام النضج ثم يضاف الفلفل الألوان والفلفل الحار.
* يضاف الفول ويقلب مع خليط السجق ثم يضاف عصير الليمون ويقدم مع العيش.