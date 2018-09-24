طريقة مبتكرة لتقديم طبق الفول لأطفالك

جددى فى الأطباق التى تقدمينها لأطفالك إليك طريقة تحضير الفول بالسجق للشيف نورا السادات.



كل ما تحتاجين لإعداد طبق الفول..



2 كوب فول

ملح

سجق

بصلة صغيرة

طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

ثوم مفروم

فلفل حار

فلفل ألوان

زيت

عصير ليمون

كمون

شطة



طريقة التحضير



* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل ويشوح ثم تضاف قطع السجق و تقلب جيدا حتى تمام النضج ثم يضاف الفلفل الألوان والفلفل الحار.



* يضاف الفول ويقلب مع خليط السجق ثم يضاف عصير الليمون ويقدم مع العيش.

