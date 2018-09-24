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مرأة

طريقة مبتكرة لتقديم طبق الفول لأطفالك

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:23 ص
صدى البلد
جددى فى الأطباق التى تقدمينها لأطفالك إليك طريقة تحضير الفول بالسجق للشيف نورا السادات. 

كل ما تحتاجين لإعداد طبق الفول..

2 كوب فول
ملح
سجق
بصلة صغيرة
طماطم كبيرة مقطعة مكعبات
ثوم مفروم
فلفل حار
فلفل ألوان
زيت
عصير ليمون
كمون
شطة

طريقة التحضير

* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل ويشوح ثم تضاف قطع السجق و تقلب جيدا حتى تمام النضج ثم يضاف الفلفل الألوان والفلفل الحار.

* يضاف الفول ويقلب مع خليط السجق ثم يضاف عصير الليمون ويقدم مع العيش.

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