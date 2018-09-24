ضبط 15 قضية بمحطات المترو خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات أمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، وبمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 15 قضية "سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل" ، وكذا 3129 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.