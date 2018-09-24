اليوم.. إعادة محاكمة 8 متهمين فى أحداث مدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، إعادة محاكم 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.



كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 متهما بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم فى أحداث العنف التى الواقعة فى 28 ديسمبر 2013، فى اتهامهم بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفيم تم استبعاد 22 متهما من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسى على فترات سابقة.

