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حوادث

ضبط 754 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن عدة حملات امنية لمتابعة الأسواق وضبط كافة المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 754 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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