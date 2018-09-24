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سبب إغلاق أمريكا لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 12:43 ص
صدى البلد
توك شو
قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن صفقة القرن وعلاقاتها بمبدأ حل الدولتين الذي قامت عليه عملية السلام والمبادئ الشرعية الدولية الواردة في قرار مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة سوف تخضع لتشاور مكثف، لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس سوف يعرض الخيارات الفلسطينية، ولماذا الرفض الفلسطيني للدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال لقائه مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن الرفض المتكرر للرئيس محمود عباس الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة سبب في اتخاذ الولايات المتحدة لقرار غلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وسحب الاعتراف من الرئيس الفلسطيني الموجود هناك.

وأشار إلي أن هناك اتصالات تجري مع الولايات المتحدة من أجل وقف تنفيذ هذا القرار وحمل الإدارة الأمريكية على التراجع عن هذا القرار.

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