ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 1403 قضايا سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات أمنية وانضباطية استهدفت ضبط حالات سرقة التيار الكهربائى المختلفة.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1403 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ترشيحاتنا

الخطيب يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي

علماء: كارثة مناخية يشهدها العالم الفترة القادمة

هاني حتحوت يكشف رأي كارتيرون فى صالح جمعة وحقيقة عودته للأهلي.. فيديو

نهى بكر: مصر تسعى لإصلاح الجمعية العامة للأمم المتحدة

انتبه.. 7 كلمات أوصى رسول الله أحباءه بالدعاء بها عقب كل صلاة

الزمالك يستعيد صدارة الدوري بفوز صعب على المقاولون بثنائية .. فيديو

آل باتشينو يرتبط عاطفيا بفنانة إسرائيلية تصغره بـ 39 سنة.. صور

جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

أميرة سعودية وصاحبة أول منصب رياضي توجه رسالة للملك سلمان في اليوم الوطني

مفاجأة .. اكتشاف علاج جديد للعديد من أنواع السرطان

شاهد.. ميسي يتجاهل حكم مباراة جيرونا ويرفض مصافحته

الخطيب يوضح لماذا رفض السير على خطى الأندية الأخرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟