ضبط 1403 قضايا سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات أمنية وانضباطية استهدفت ضبط حالات سرقة التيار الكهربائى المختلفة.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1403 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.