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اقتصاد

اليوم.. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:27 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الرابعة من فجر يوم الثلاثاء؛ نظرًا لقيام الشركة بأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال وجود أى شكوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 .

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