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خالد الدرندلي: لائحة الأهلي تعبر عن نبض 180 أسرة بالجمعية العمومية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الإدارة لم تمنع أي عضو من الإدلاء برأيه بشأن لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتابع الدرندلي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « كان هدفنا الأساسي خلال وضع اللائحة تعظيم دور الجمعية العمومية».

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي « حدث ما يقرب من 53 تعديلا باللائحة»، مؤكدا أن اللائحة تعبر عن نبض 180 ألف أسرة بالجمعية العمومية للأهلي.

وأشار الدرندلي إلى أن مجلس الأهلي راعى الالتزام التام بالميثاق الأوليمبي عند وضع اللائحة.

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