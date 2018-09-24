ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

غدا .. بدء شراء كراسة الشروط لـ138 قطعة أرض فى 8 مدن جديدة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 06:55 ص
المهندس طارق السباعى
المهندس طارق السباعى
امنة عبد العظيم
صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيبدأ غدا الثلاثاء، 25/9/2018، شراء كراسة الشروط، لـ138 قطعة أرض إسكان مختلط، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 500 و7544 م2، فى 8 مدن جديدة، وهى "القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – العبور – 15 مايو – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – الشروق"، لإقامة الأنشطة التالية "سكنى إدارى – سكنى تجارى إدارى – سكنى تجارى – سكنى تجارى إدارى ترفيهى"، موضحًا أن الراغب (فرد – شركات قائمة) فى الحجز، يتقدم لشراء كراسة الشروط، من مقر جهاز المدينة التى يرغب فى الحجز بها.

وقال السباعى: "يتقدم الراغب (فرد – شركات قائمة) بطلب الحجز متضمنًا نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25% من ثمن الأرض)، وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، التى ستتوافر بجهاز المدينة المطروح بها الأراضى فقط".

وأضاف أنه يتم تخصيص الأرض للفرد / للشركة مقدمة طلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25% من إجمالى ثمن الأرض)، وفى حالة تساوى أعلى نسبة سداد مقدم الثمن يتم إجراء قرعة بينهم ويتم سداد باقى قيمة الأرض كالتالى: استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز، بالإضافة إلى "1% مصاريف إدارية + 0.5% مصاريف مجلس الأمناء"، خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقى الثمن فى حالة التقسيط للباقى على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: "تلتزم الشركة / الفرد المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات"، مشيرا إلى أنه يتم الطرح طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21/10/2018 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31/10/2018 بمقر جهاز المدينة المختص.

ولفت إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة، متاحة على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وتتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص، للاستفسارات.​

ترشيحاتنا

انتبه.. 7 كلمات أوصى رسول الله أحباءه بالدعاء بها عقب كل صلاة

ميدو يكشف كواليس اجتماع فيفا مع أساطير كرة القدم

الزمالك يستعيد صدارة الدوري بفوز صعب على المقاولون بثنائية .. فيديو

البحوث الإسلامية يكشف عن صلاة يحبها الله تعالى

تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية جديدة خلال أيام

جماهير الزمالك يلقون الزجاجات على لاعب المقاولون أثناء تبديله القميص.. فيديو

عيد عبد الملك: أنا زملكاوي وأتمنى تسجيل هدفي الـ100 بقميص الفريق.. فيديو

أهالي قطر يحتفلون بالعيد الوطني للسعودية سرا .. فيديو

6 أسباب تدفعك لشراء iPhone XS Max.. و 3 أسباب تمنعك

أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: الفيتو الأمريكي يعرقل حل القضية الفلسطينية.. وزير التعليم يكشف موعد توزيع أجهزة التابلت على الطلاب.. الإسكان: مهلة شهر للفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي

وزير الخارجية الأمريكي: سنربح الحرب التجارية ضد الصين

علماء: كارثة مناخية يشهدها العالم الفترة القادمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

احتفالية في مطار هونج كونج بوصول أول رحلة لمصر للطيران.. صور

السيسي يستقبل بن زايد.. ويؤكد: تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ..صور

فيديو

جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو
جدو: مباراة حورويا كانت صعبة ولكن الأهلي لا يخذل جمهوره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟