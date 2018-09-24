مرض نادر يمنع مراهقة بريطانية من البكاء والاستحمام.. صور

تعاني فتاة مراهقة من حساسية شديدة بمجرد سقوط دموعها، نتيجة إصابتها بمرض نادر يسبب لها التهابا رهيبا في الجلد حال ملامستها للمياه.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن ليندسي كوبري ، 19 عاما، وتعيش بمقاطعة هيرتفوردشاير في جنوب إنجلترا، تعانى من مرض يدعى "ارتيكاريا المياه"، يجعلها تصارع من أجل عدم الاستحمام ، أو ممارسة السباحة أو حتى مغادرة المنزل عند سقوط الأمطار.



وقالت الصحيفة إن الفتاة المراهقة حال ملامسة المياه، لجسدها تصاب بصعوبة في التنفس وعطس مستمر، ويتم إجبارها على تناول مضادات الهيستامين في كل مرة تستحم مشيرة إلى أن كوبري تعد واحدة من بين 50 شخصًا فقط لديهم هذه الحالة المرضية فى جميع أنحاء العالم ، ولكونها قادرة فقط على شرب الحليب بسبب حساسيتها المفرطة من الماء تصاب بتقرحات مؤلمة في فمها لعدم شربها للمياه بشكل مستمر واستبداله بالحليب.