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حوادث

كشف غموض مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالمنيا

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 11:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
كشفت إدارة البحث الجنائى بالمنيا، غموض وفاة أحد الأشخاص بدائرة مركز ملوى أثناء التنقيب على الآثار، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "إبراهيم ع.و" 38 عامًا لمركز شرطة ملوى بغياب شقيقه "شاهين" ولم يتهم أحدا بذلك.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى، أسفرت جهوده عن أن وفاة المذكور حدثت أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد المساكن بدائرة المركز وإنهيار الحفرة عليه وذلك بالإشتراك مع كل من "شعبان س.أ" 55 سنة مقيم بمنطقة الأشمونين، و"أحمد ج.ت" 29 سنة مزارع ، و"محمد ج.ت" 29 سنة ما دعاهم إلى ردم الحفرة على جثمانه خشية افتضاح أمرهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلٍ من "عربى م.ع" 30 سنة, "محمود ج.ت" 47 سنة مزارع ، و"محمد م.ك" 47 سنة، مقيمون جميعهم بدائرة مركز ملوي، وأمكن استهدافهم جميعًا وضبطهم، وبمواجهتهم أقروا جميعًا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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