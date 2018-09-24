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مرأة

أسرع مشروب لحرق الدهون ومحاربة الكوليسترول الضار

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:57 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول كوب من بذور الكتان يوميا لصحتك أبرزها حرق الدهون وخفض الكوليسترول الضار إليك مشروب سريع من بذور الكتان يخلصك من الكرش بسرعة فائقة يقدمه موقع بولد سكاى الهندى ..

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب ..

ملعقة من بذور الكتان
كوب من الماء
ملعقة من القرفة

طريقة تحضير المشروب ..

فى وعاء به كوب من الماء قومى بإضافة بذور الكتان والقرفة وتركهم ليغلوا لدقائق ثم قومى بتصفية المشروب وتناول كوب منه يوميا بعد وجبة الغداء يوميا ب 30 دقيقة يساعد هذا المشروب على تنظيم الأيض بسرعة مذهلة وتخفيض الكوليسترول.

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أسرع مشروب لحرق الدهون ومحاربة الكوليسترول الضار

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