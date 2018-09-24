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مرأة

خطوات تجنبك تناول الأكل باستمرار

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
ريهام قدري
إن تناول الكثير من الطعام يزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم بجسمك وهي من العادات شائعة يصعب كسرها، مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الطعام إلى زيادة الوزن ويعرضك لخطر الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

لذلك تعرف على الخطوات التي تجنبك تناول الأكل باستمرار وفقا لـ "healthline".


تخلص من الانحرافات وتجارب الطعام الغير معروفة
اعرف نقاط ضعفك امام الأطعمة المختلفة
لا تحظر جميع الأطعمة المفضلة لديك.
تجنب تناول الحلويات باستمرار.
الحد من التوتر.
ممارسة الأكل العقلاني.
أكل الأطعمة الغنية بالألياف.
التخلص من عقلية النظام الغذائي.
استبدال المشروبات السكرية بالماء.
تناول العشاء مع الأصدقاء ذوي التفكير المماثل.

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