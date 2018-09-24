خطوات تجنبك تناول الأكل باستمرار



لذلك تعرف على الخطوات التي تجنبك تناول الأكل باستمرار وفقا لـ "healthline".





تخلص من الانحرافات وتجارب الطعام الغير معروفة

اعرف نقاط ضعفك امام الأطعمة المختلفة

لا تحظر جميع الأطعمة المفضلة لديك.

تجنب تناول الحلويات باستمرار.

الحد من التوتر.

ممارسة الأكل العقلاني.

أكل الأطعمة الغنية بالألياف.

التخلص من عقلية النظام الغذائي.

استبدال المشروبات السكرية بالماء.

تناول العشاء مع الأصدقاء ذوي التفكير المماثل.

إن تناول الكثير من الطعام يزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم بجسمك وهي من العادات شائعة يصعب كسرها، مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الطعام إلى زيادة الوزن ويعرضك لخطر الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.