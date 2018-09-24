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حوادث

حبس عاطل للإتجار في المواد المخدرة بالشروق

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامي المهدي
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بمنطقة الشروق.

وكان رجال مباحث قسم شرطة الشروق، تمكنوا من ضبط المتهم " محمد.ح. م" 36 سنة عاطل، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة رقم ر ع د 597 ماركة دايو بيضاء اللون "ملكه"، وعثر بحوزته على " سلاح ناري " بندقية خرطوش عيار 12 مم ماركة ماجنوم، عدد 4 طلقات من ذات العيار"، 500 قرص مخدر ، مبلغ مالي 950 جنيها، 3 هاتف محمول".

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الدفاع، تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة التى قررت السابق.

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