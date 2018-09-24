6 أفلام متوقع عرضها فى موسم نصف العام .. كريم عبد العزيز يعود بـ نادى الرجال السرى .. وأحمد الفيشاوى ينافس نفسه بفيلمين 122 ويوم مصرى .. ومحمد عادل إمام لص بغداد

- إيساف يعود بفيلم رومانسى بعنوان "صباح الخير"

- أحمد آدم يعيد شخصية القرموطى للأذهان



يحاول صناع الأفلام فى الفترة الحالية الانتهاء من تصوير الفيلم وتجهيزه للعرض من أجل اللحاق بموسم نصف العام، والذى من المتوقع أن يشهد منافسة شرسة خاصة مع تردد كثير من الأقاويل حول عودة كريم عبد العزيز، ومنافسته بفيلم "نادى الرجال السرى"، أمام عدد من النجوم منهم أحمد الفيشاوى وخالد النبوى وطارق لطفى.



"صدى البلد" يرصد الأفلام المتوقع عرضها فى موسم نصف العام الذى يعد موسما استثنائيا.



فيلم 122 :

قررت الشركة المنتجة بشكل نهائى لفيلم "122" عرضه في موسم نصف العام وذلك بعد أن جرى تأجيله من موسم عيد الأضحى، بسبب عدم الانتهاء من اللمسات الأخيرة سواء مونتاج أو مكساج وجرافيك.



وقارب المخرج ياسر الياسري، على الانتهاء من التقنيات الخاصة بالفيلم ومن المقرر طرحه بتقنية الـ4DX كأول فيلم عربي يتميز بهذة الخاصية.



فيلم "122" يشارك في بطولته كل من أمينة خليل وأحمد داود ومحمود حجازي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإنتاج سيف عريبي، وإخراج المخرج العراقي ياسر الياسري، في أول مشاركة مصرية له في السينما المصرية.



فيلم "صباح الخير" :

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم "صباح الخير" عرضه فى موسم نصف العام حيث انتهى فريق العمل من جميع مراحل الفيلم كما انتهى المطرب إيساف من تسجيل أغنيتين الأولى بعنوان "آه بحبك" التي من المقرر أن تطرح كنوع من الدعاية لفيلمه الجديد "صباح الخير" الذي من المقرر عرضه في موسم نصف العام والأغنية من كلمات إبراهيم شتا وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مونتي.



أما الأغنية الثانية بعنوان "لحظة يا نجم" وهي كلمات إبراهيم شتا، وألحان وتوزيع مونتى، وسيجري طرحها على طريقة "السينجل" خلال الفترة القليلة المقبلة.



يذكر أن يشارك ايساف بطولة الفيلم الفنانة إلهام عبدالبديع، وراندا البحيري، وأحمد التهامي، وتأليف هيثم وحيد، ومن إخراج أسامة فاضل.



فيلم "لص بغداد" :

بينما يحاول الفنان محمد عادل إمام الانتهاء من تصوير فيلم "لص بغداد"، ليعرض في موسم أعياد رأس السنة وإجازة نصف العام الدراسى فى يناير المقبل، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى في أول تعاون بينهما، وتبتعد أحداث الفيلم عن الكوميديا التى قدمها فى فيلمه الأخير "ليلة هنا وسرور" أمام ياسمين صبرى، حيث ينتمى لنوعية أفلام الأكشن والإثارة.



فيلم "نادى الرجال السرى" :

بينما يحاول كريم عبد العزيز الانتهاء من تصوير فيلمه "نادى الرجال السرى" خلال الايام المقبلة، وذلك من أجل اللحاق بموسم نصف العام وهو العمل الذى يعود به كريم بعد غياب 4 سنوات منذ عرض فيلمه الاخير "الفيل الازرق".



والفيلم يقوم ببطولته كريم عبد العزيز، غادة عادل، بيومى فؤاد، نسرين طافش، ماجد الكدوانى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.



فيلم "يوم مصرى" :

أما خالد النبوى وأحمد الفيشاوى فقاربا على الانتهاء من تصوير فيلم "يوم مصرى" خلال أيام، وتشاركهما البطولة درة وحنان مطاوع, وصور أبطال الفيلم عددا من المشاهد بمستشفى القبطى وأخرى بمنطقة السيدة زينب، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام اليوم الواحد التى تدور أحداثها فى 24 ساعة، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، وما فيه من أجواء روحية ودراويش السيدة وأيضا البلطجية الموجودة بالموالد ويعرض الفيلم ذلك من خلال إطار اجتماعى، الفيلم تأليف يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.



فيلم "قرمط بيتقرمط" :

بينما خرج فيلم “قرمط بيتقرمط” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد آدم من العرض فى موسم عيد الأضحى لعدم الانتهاء من تصويره ليعود الى التصوير منذ أيام قليلة من اجل العرض فى موسم نصف العام.



الفيلم من بطولة أحمد آدم ودينا فؤاد ووليد فواز وانتصار وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومن إخراج أسد فولادكار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد.