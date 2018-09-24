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حوادث

حبس عاطل لسرقته منزل مسنة في دار السلام

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة منزل مسنة بدائرة القسم.

وكان رجال قسم شرطة دار السلام، نجحوا في ضبط المتهم "أحمد. س. ج" 33 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرهم 17787 لسنة 2016 البساتين "مخدرات"، لاتهامه بسرقة منزل مسنة بدائرة القسم.

تعود الواقعة لتلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغا من "سالمة.ع.ج" 52 سنة ربة منزل، يفيد بأنها عقب عودتها لمسكنها اكتشفت كسر باب الشقة وسرقة "شاشة توشيبا 24 بوصة، جهاز كمبيوتر لاب توب"، كاميرا ديجيتال، جهاز ريسيفر، مبلغ مالى 7000 جنيه"، ولم تتهم أو تشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها المتهم المذكور، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، بمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، تم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات وأقر بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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