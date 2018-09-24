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فن

نبيل الحلفاوي: النادي المصري مع حسام حسن يثبت وجوده بين الكبار

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ فيه النادى المصرى بعد فوزه على فريق اتحاد العاصمة الجزائرى ووصوله الى نصف نهائى البطولة الكونفدرالية.

وقال نبيل: "النادي المصري مع حسام حسن يثبت وجوده بين الكبار.. يفوز على ملعبه وخارج ملعبه في الجزائر أمام واحد من أصعب الجماهير العربية.. ويصعد للدور قبل النهائي في الكونفيدرالية.. عاش يا رجالة".

يذكر ان نبيل الحلفاوى كان اخر اعماله الفنية هو مسلسل "امر واقع" الذى شاركه البطولة فيه نجلاء بدر وكريم فهمى.

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