الدرندلي: اللجنة الأوليمبية أثنت على لائحة الأهلي ولا فرق بين الفروع الثلاثة

أكد خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن اللجنة الأوليمبية اجتمعت مع لجنة الأهلي المسؤولة عن وضع لائحة النادى، مشيرا إلى أنها أكدت التزام اللائحة بالميثاق الأوليمبي.



وتابع الدرندلي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «اللجنة الأوليمبية لم تتدخل في عمل اللجنة المكلفة بوضع اللائحة»، مؤكدا أن الإدارة لا تفرق بين فروع النادي الثلاثة.



وأضاف عضو مجلس الإدارة أن اللائحة تنص على معاملة فرع مدينة نصر معاملة النادي الأصلي من حيث شروط قبول العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء، مشيرا إلى أن لا يجوز قبول عضوية مخفضة بفرعي الجزيرة ومدينة نصر، حيث تصل قيمة العضوية في زايد والتجمع إلى 150 ألف جنيه، بينما تصل إلى 300 ألف جنيه بفرعي مدينة نصر والجزيرة.

